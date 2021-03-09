شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : إنجاز 39 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال شهر فبراير من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددًا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، بالإضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.