الشؤون البلدية لـ محطات الوقود: الالتزام بالأسعار أو إيقاف ترخيص الخدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، متابعة التزام كافة محطات الوقود في المملكة بتوفير منتج البنزين بنوعيه.

شاشات لعرض أسعار الوقود

كما أكدت الشؤون البلدية، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، متابعتها لتشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة، وذلك تفاديًا لإيقاع العقوبات وإيقاف ترخيص الخدمة.

الإبلاغ عن المحطات المخالفة

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة من خلال الاتصال على الرقم التالي 940.

يذكر أن وزارة التجارة شهرت في وقت سابق بصاحب محطة وقود؛ بسبب حيازة وبيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات في الرياض.

عقوبات وتشهير:

وأوضحت أن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزائية في الرياض هي غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع وإلزامها بإصلاح المركبات المتضررة، بالإضافة إلى نشر حكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900.



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