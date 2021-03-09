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شكرا لقرائتكم ملك الأردن يغادر الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09
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وقد غادر برفقة جلالة ملك الأردن ، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.
ملك الأردن يغادر الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
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غادر الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
أمير الرياض في وداع ملك الأردن
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .
وقد غادر برفقة جلالة ملك الأردن ، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.
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