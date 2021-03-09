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ملك الأردن يغادر الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

ملك الأردن يغادر الرياض

متابعات الخليج 365 - واس


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غادر الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

ملك الأردن يغادر الرياض - متابعات الخليج 365

أمير الرياض في وداع ملك الأردن

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .

ملك الأردن يغادر الرياض - متابعات الخليج 365

وقد غادر برفقة جلالة ملك الأردن ، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.
ملك الأردن يغادر الرياض - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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