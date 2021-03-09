استشاري تجميل : القص الجراحي حل لـ ترهلات الجلد بعد التكميم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

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أكد استشاري جراحة التجميل الدكتور محمد الناصر في تصريحات لقناة الإخبارية أن ترهلات الجلد ناتجة عن عملية التكميم غالباً وكثير من مرضى السمنة المفرطة يلجؤون لها لكن الأفضل قبل التكميم نحرص على التخلص من السمنة بالدايت والرياضة لمدة سنة إذا ما كان هناك نتيجة في إنقاص الوزن نلجأ لعملية التكميم.

مشاكل ترهلات الجلد

وأشار إلى أنه بعد عملية التكميم قد تحدث مشاكل ترهلات الجلد وقد يلجأ المريض لعدة عمليات لقص الجلد المترهل وقد تأثر على الصحة النفسية للمريض.

تثبيت الوزن بعد التكميم

وأوضح أن عمليات الإصلاح بعد أي نوع من عمليات التكميم أو تحويل المسار لا يحتاج لإجرائها جميع المرضى لأنه قد يكون في تغير في الوزن خلال السنة ولا بد من تثبيت الوزن حتى نعمل القص الجراحي حتى لا تتغير نتيجة العملية بعد الإصلاح.

خطة علاجية قبل عملية التكميم

وأضاف قائلاً: قبل إجراء أي عملية نبدأ بخطة علاجية نحاول فيها رفع بعض العناصر الغذائية التي قد يكون فيها نقص عند المريض مثل الهيموجلوبين, السكر, الضغط، لا بد من هذا العلاج حتى نرفع من كفأه المريض ويقوم بالسلامة وننصح بالرياضة لأنها مفيدة وهي أسلوب حياة صحي تحسن من الصحة”.

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