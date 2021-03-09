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«الموارد البشرية»: بدء مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» الأحد القادم

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ الأحد القادم 14 مارس، مضيفة أنه يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وتقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خدمات عدة من ضمنها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى» وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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