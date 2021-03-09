شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الطائف»: أبلغنا مخالطات الطالبة المصابة بكورونا بعدم الحضور 14 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت جامعة الطائف إبلاغ جميع الطالبات المخالطات للطالبة المصابة بفايروس كورونا، بعدم الحضور لمدة أسبوعين والفحص الطبي للتأكد من سلامتهن.

وأشارت الجامعة في بيانها «نظراً لما تم تداوله، أخيراً، في التَّواصل الاجتماعي (تويتر) من تغريدات لمصابة_كورونا_جامعة_الطايف فإن الجامعة توضح للجميع حقيقة ما تم تداوله: في يوم (الأحد) 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م، ما بين السَّاعة 8-9 صباحاً، حضرت إحدى طالبات كلية التَّربية قسم العلوم الرياضية إلى الجامعة لحضور نشاط مهاري. حيث تمَّ التَّأكد من قِبَلِ الأمن الجامعي عند بوابة الدُّخول من التزام الطَّالبة وجميع زميلاتها البالغ عددهن 20 طالبة بكافة الإجراءات الاحترازية: لبس الكمام - (إبراز تطبيق توكلنا - قياس درجة الحرارة) قبل الدخول».

وفي مساء يوم (الخميس) 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م أبلغت الطالبةُ مسؤولةَ القسم بتأكد إصابتها بفايروس كورونا (COVID-19)، إذ تم اتخاذ تدابير السَّلامة الضَّرورية وتم إبلاغ جميع المخالطات (عضوة هيئة التَّدريس – الطَّالبات)، عبر منصَّة التَّعلم الافتراضي (بلاك بورد) بعدم الحضور لمدة 14 يوماً. وطلبت الجامعة من المخالطات إجراء الفحص المخبري للتَّأكد من سلامتهن وضرورة إبلاغ الجامعة بالنَّتيجة حال كانت إيجابية.

وأكدت الجامعة أنه وحتَّى اليوم (الثلاثاء) لم يتم إبلاغ الجامعة بأي نتيجة إصابة للمخالطات للطالبة. وقد عُقد اجتماع بين الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الجامعة يوم (الإثنين) 24 رجب 1442هـ الموافق 8 مارس 2021م في مقر الجامعة، وتم التَّأكد من التزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وطمأنت جامعة الطائف الجميع، مؤكدةً لهم التزامها بكافة التَّدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كافة منسوبيها وزوارها، وتتمنى للجميع السَّلامة والعافية.