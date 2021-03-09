شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتوج الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع «2021» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن بُعد، الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع «2021»، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الطلاب والطالبات الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعاتهم في نهضة الوطن.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021» أن الموهوبين والمبدعين والمتميزين هم قادة المستقبل وركيزة الوطن الاستثنائي في نهضته ورقيه، بل والرقم الأصعب الذي جعل من المعرفة مدخلاً رئيساً للتطور، واستثمر رأس ماله الفكري، وصنع منه جسراً لبلوغ المواقع المتقدمة على خارطة العالم بين أقرانه في المعرفة والموهبة والإبداع ومنصات التتويج.

وقال وزير التعليم: «حين يولي الوطن بدءاً من قائد مسيرته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، التعليم وأبناءه من الطلاب والطالبات كل عناية ودعم وتشجيع فإن ذلك يمثل امتداداً قويماً لنهج بدأه وحمله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- في العناية بالعلم وتشجيعه ونشره، ورعاية النابغين ومدهم بكل عون وسداد».

وأضاف: «جاءت رؤية وطننا العظيم، رؤية المملكة 2030 مؤكدةً في أهداف استراتيجية المستوى الثالث من برنامج «تعزيز الشخصية الوطنية» على توفير فرص التعلم للجميع في بيئةٍ تعليميةٍ مناسبةٍ، ورفع جودة مخرجات التعليم، وتشجيع الابتكار والعناية بالموهوبين حتي تنافس المملكة دولياً في إنتاج المعرفة وتوليدها واستثمارها، وهذا مما لا شك فيه هو نهجٌ دائم تتبناه وزارة التعليم في التعاون مع مؤسسات الوطن الرائدة نحو تحقيق متطلبات الرؤية المتصلة بالتعليم لبناء جيل المستقبل الذي يواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وبما يتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل محلياً وعالمياً، ممتلك فيها مهارات القرن الواحد والعشرين؛ وبما يدعم الثورة الصناعية الرابعة، ليواجه تحديات زمننا المتسارع بكل اقتدار واستعداد معرفي متميز».

وأشار وزير التعليم إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا والمملكة تحقق نجاحات نوعية في التعامل مع أزمة كورونا، فأصبح النموذج السعودي مثالاً يُشاد به في التصدي لجائحة «كوفيد- 19» في قطاعات الدولة وعلى الأصعدة كافة، وعشنا جميعاً قصة نجاح وطن من خلال التعليم عن بُعد أن كان في الجامعات السعودية أو في المدرسة الافتراضية، فبالرغم من التحديات النفسية والاجتماعية والتقنية لتأثير جائحة كورونا، إلاّ أن وزارة التعليم استطاعت أن تقدم حلاً ناجعاً، وقدمت منصة «مدرستي» كأنموذج سعودي حيويّ تفاعليّ حقيقيّ في قيادة رحلة التعليم العام عن بُعد، وقد تم إنجاز هذه المنصة الوطنية بدعم كريم من قيادتنا الرشيدة في وقت قياسي وبكفاءاتٍ وطنية سعت إلى التعامل مع كل الخيارات الممكنة والنماذج التشغيلية ليصل التعليم للجميع بكل تميز واقتدار.

وأكد أن الوطن يزخر بعقول أبنائه المبدعة، التي تحتاج إلى رعاية ودعم وتشجيع مستمر حتى تبتكر وتعرض ابتكاراتها على الآخرين؛ ولأن تطوير التعليم عملية لا تتوقف فإن الوزارة وبدعم مستمر من القيادة الرشيدة تعمل دائماً على إعداد طلابٍ موهوبين ونابغين ينتمون لوطنهم، ويسهمون في بناء الحضارة الإنسانية وخدمة البشرية بابتكاراتهم وإبداعاتهم، مواكبين لرؤية طموحة نحو التميز والرقي في تطوير التعليم عبر شتى مراحلة ومختلف مناهجه وكافة مساراته.

وأضاف: «إن الشراكة النموذجية التكاملية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» دائماً ما تقوم على مشاريع عديدة مستنيرة تقوم على خدمة الموهوبين والموهوبات للازدهار بمجتمع الموهبة والإبداع في الوطن ودعم اقتصاده المعرفي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع على نحو ما يجسده معرض (إبداع 2021) الذي تنظمه مؤسسة «موهبة» مع الوزارة كل عام، ويضمّ نخبة من أبناء الوطن الكبير، الذين يقدمون لنا في كل دورةٍ موهبةً من خلال مشاريعهم وأبحاثهم تعكس ثراء الوطن الغالي من رأس ماله البشري، القادر على التألق والتميز بما يمتلكه من الشغف إلى العلوم وترسخه في مدارك الطلاب والطالبات في وطننا العزيز».

من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي أن المملكة تشهد في هذا العهد الميمون نهضةً استثنائيةً شاملةً لبناء الإنسان السعودي والاستثمار في قدراته وإمكاناته التي تواكب ما يزخر به وطننا الغالي من طاقاتٍ بشريةٍ موهوبةٍ ومبدعةٍ في شتى المجالات.

ونوه أن خادم الحرمين الشريفين هو من حوّل «موهبة» من بذرة مقترحٍ إلى واقعٍ ملهمٍ؛ إذ تبنى، اقتراح فكرة تأسيس كيانٍ يُعنى برعاية الموهوبين إبان إمارته للرياض ورئاسته لمجلس «منطقة الرياض»، كما أن «موهبة» هي نتاج بيئة سمو الأمير خالد الفيصل المحفزة حينما كان وزيراً للتعليم ونائباً لرئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» إذ تبنّت الإبداع وتحمّلت على عاتقها مسؤولية التنمية المستدامة وبناء الأجيال.

وأشار الدكتور المحتمي إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 150 ألف موهوب من بين 550 ألف طالب وطالبة تم ترشيحهم للدخول في «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين» في المملكة، وعلى الصعيد الدولي حققت «موهبة» خلال 10 سنوات 400 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية بمعدل 40 ميدالية كل «عام» على المستوى الدولي، كما طوّر طلبة «موهبة» أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، مع قبول أكثر من 1000 طالب وطالبة منهم في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، وفي تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية، كما استقطبت «موهبة» 103 موهوبين وموهوبات من 20 دولة، حصدوا فيها من خلال «موهبة» 79 جائزة، عبر 19 برنامجاً إثرائياً، ومسابقات نوعية، وفصول في مدارسنا الرائعة لرعاية الموهوبين والاهتمام بهم، ليكون وبكل فخرٍ ترتيب المملكة الأول بين الدول العربية في «الموهبة».

ولفت النظر إلى أن «موهبة» نجحت في تحقيق نحو 40 جائزة دولية خلال فترة كورونا فقط ولم تتأثر برامجها ولا جودة مناهجها، وبناء شراكات حقيقة وذات مردود عالي الجودة نتج عنه أكثر من 100 شراكة.

وحقق الطالب منصور ماجد المرزوقي من إدارة تعليم الرياض بنين المركز الأول في مجال الطاقة الكيميائية، فيما حقق المركز الثاني الطالبان عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي من إدارة تعليم الشرقية في مجال الطاقة الكيميائية، وفراس وائل بتوا من إدارة تعليم جدة في مجال الهندسة الميكانيكية.

وفاز بجوائز المركز الثالث كل من رشا محمد القحطاني من إدارة تعليم الرياض بنات في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، ورغد محمد عسيري من إدارة تعليم الرياض بنات في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، وعبدالله محمد الشنقيطي من إدارة تعليم الرياض بنين في مجال الطاقة الكيميائية، ونورة ثامر الحربى من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الهندسة البيئية، وجوين يوسف الصحفي من إدارة تعليم مكة المكرمة بنات في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، ومودة عمر محمد علي من إدارة تعليم مكة المكرمة بنات في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية.

وحقق جوائز المركز الرابع كل من فيصل فهد المحيش من إدارة تعليم الأحساء بنين في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، وأروى عبدالله نيازي من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الطاقة الكيميائية، ودانه فهد الدهمش من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال علم المواد، وأحمد حامد البدراني من إدارة تعليم ينبع بنين في مجال الهندسة البيئية، ولانا باسم أبو جامل من إدارة تعليم المدينة المنورة بنات في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، وحسين هاني آل سيف من إدارة تعليم الشرقية بنين في مجال نظم البرمجيات.

وحصد جوائز المركز الخامس كل من تالا سعد القحطاني من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الطاقة الكيميائية، وسلطانه عمر العيسى من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الفيزياء والفلك، وجنى محمد السنان من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال علم المواد، وحسام محمد عاشور من إدارة تعليم جدة بنين في مجال الطاقة الفيزيائية، وروبي خالد عبدالعزيز من إدارة تعليم الرياض بنات في مجال الهندسة الميكانيكية، وندى عبدالرحمن الهاجري من إدارة تعليم عسير بنات في مجال الهندسة البيئية، ولورا هاني العميري من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الهندسة البيئية، ولمى عبدالرحمن القحطاني من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الهندسة الطبية الحيوية، ورغد محمد العسيري من إدارة تعليم عسير بنات في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وأسعد بندر باصمد من إدارة تعليم جدة بنين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

وحقق جوائز المركز السادس كل من دانه زياد الرقيطي من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال الكيمياء، وليان زيد الهمشي من إدارة تعليم حائل بنات في مجال الكيمياء، ولولوة ماجد المرزوقي من إدارة تعليم الرياض بنات في مجال الكيمياء الحيوية، ولانا فهد العباسي من إدارة تعليم جدة بنات في مجال الفيزياء والفلك، ولينا عبدالرحمن القحطاني من إدارة تعليم الشرقية بنات في مجال علم المواد، وأنس فواز عرفات من إدارة تعليم الرياض بنين في مجال الطاقة الفيزيائية، وجمان عبدالله البيضاني من إدارة تعليم القصيم بنات في مجال علوم النبات، وشذى محمد الأحمدي من إدارة تعليم المدينة المنورة بنات في مجال علوم النبات، وهتون إبراهيم نور ولي من إدارة تعليم المدينة المنورة بنات في مجال علوم النبات، وجوانا رياض البليهيص من إدارة تعليم جدة بنات في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

وأكد مدير إدارة المسابقات في موهبة إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بدر المجرذي أن أبناء وبنات الوطن أثبتوا خلال السنوات الماضية قدرتهم على منافسة المبدعين من كل أنحاء العالم في المعارض الدولية في مجال البحث والابتكار بتحقيق 226 جائزة دولية في مختلف المعارض الدولية منها 75 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف وأصبح هؤلاء المبدعون نجوماً لامعة في مسيرتهم الجامعية في أكبر الجامعات العالمية.

وعد المجرذي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي أحد المشاريع الرائدة لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي وتغيير اتجاهات الطلبة وميولهم للمجالات العلمية، والتمثيل المشرف للمملكة في المعارض الدولية، ويمضي قدماً في تحقيق أهدافه ومنجزاته، بجهد حثيث وتعاون مثمر بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة.

وأوضح أن مبدعي الوطن كانوا على قدر المسؤولية بالرغم من ظروف جائحة كورونا وصعوبة الدخول للمراكز البحثية والجامعات إلا أنهم كانوا على قدر المسؤولية في التعامل مع هذه الظروف، وتمكنوا باستخدام التقنيات الحديثة من الاستعداد والمشاركة والمساهمة في نجاح هذه الفعالية المهمة إذ بلغ عدد المسجلين 51,293 طالباً وطالبة انتقل منهم 3580 مشروعاً لمرحلة التحكيم الإلكتروني، ثم 300 مشروع إلى المعارض المركزية، التي أقيمت عن بُعد هذا العام، قبل الوصول إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وأشار المجرذي إلى أن هذه المشاريع خضعت للعديد من مراحل التحكيم وتطبيق معايير الأخلاقيات العلمية من خلال لجنة تحكيم ولجنة علمية مكونة من 73 من أبرز الباحثين والأكاديميين على مستوى المملكة المتخصصين في المجالات العلمية لمشاريع الطلبة، ليتم ترشيح 150 مشروعاً علمياً للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة تنافسوا اليوم على 35 جائزة كبرى ويستعدون لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف)، الذي سيقام عن بُعد في مايو القادم.

وجرى خلال الحفل الختامي تكريم شركاء موهبة من الرعاة، وهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شريك ريادة الأعمال والشركة السعودية للكهرباء الراعي الذهبي والهيئة السعودية للفضاء الراعي الذهبي، وشركة إكسون موبيل الراعي الذهبي، و شركة الغاز والتصنيع الأهلية الراعي الفضي.

كما تم تكريم شركاء موهبة العلميين من مانحي الجوائز الخاصة في الأولمبياد وهم كل من شركة إكسون موبيل الشريك العلمي الماسي التي قدمت 10 جوائز خاصة، وشركة التعدين العربية السعودية الشريك العلمي الماسي التي قدمت 4 جوائز خاصة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشريك العلمي الذهبي التي قدمت جائزتين خاصتين، ومؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية الشريك العلمي الذهبي التي قدمت جائزتين خاصتين، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشريك العلمي الفضي الذي قدم 4 جوائز خاصة، وشركة زين السعودية الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وجامعة طيبة الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وشركة وادي الظهران للمعرفة الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وشركة وادي الرياض للتقنية الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وجامعة المعرفة الشريك العلمي الفضي التي قدمت جائز خاصة، وكونيكت الشريك العلمي الفضي التي قدمت 4 جوائز خاصة.

يذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسيف).