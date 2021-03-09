التعليم توضح حقيقة حجب مكافآت الطلاب في نظام الجامعات الجديد

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أوضحت وزارة التعليم، أمس الاثنين، أن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلاب والطالبات.
وأكدت وزارة التعليم على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.
وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق أن نظام الجامعات الجديد لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس للطلاب والطالبات.
Source slaati
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