“قهوة الرضاعة” صيحة جديدة تنتشر في الكافيهات ومطالب بحظرها

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ظاهرة جديدة دخيلة على المجتمع تتمثل في تقديم المشروبات في “مراضع أطفال”، الأمر الذي أثار موجة من السخرية والجدل.

وأوضح الناشطون أن هذه الظواهر ومرفوضة من جميع المواطنين ويجب التصدي لها وعدم التساهل معها تحت أي مبرر، مؤكدين أن هذه الصيحة التي يروج لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ العامة للمجتمع.

ودعا الناشطون الجهات المعنية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والإسكان والتجارة والصحة، بأخذ خطوة استباقية قبل انتشار هذه الظاهرة والتشديد على الكافيهات والمطاعم بعدم تقديم المشروبات في “مراضع الأطفال”.

Source slaati

