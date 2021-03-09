شركة شهيرة تخير موظفيها السعوديين بين “عقد جديد” بمميزات أقل أو “التسريح”

︎ :

.



تعرضت شركة شهيرة متخصصة في التجارة الإلكترونية بالمملكة لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريحها لعدد كبير من مناديب التوصيل السعوديين.

وقال أحد المناديب السعوديين العاملين في إيصال الإرساليات للعملاء بالشركة، إن إدارة الشركة اوقفته وعدد من زملاءه عن العمل وطالبتهم بعمل إخلاء طرف، والتوقيع على عقد جديد.

وأضاف أن السعوديين يشكلون نسبة 10% فقط في الشركة، والعقد الجديد الذي تريد الشركة أن يوقعوا عليه، خفض العديد من الامتيازات والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، وجعل العقد مشابه لعقد الوافدين الذين يعملون بالشركة.

وتفاعلا مع شكوى المناديب، شن ناشطون هجوما على الشركة وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة ووضع حد لتجاوزات الشركة مع الموظفين السعوديين بها.

Source slaati

