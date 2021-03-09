“الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 15 مليون حبة “كبتاجون” في ميناء جدة (صور)

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تمكنت الهيئة العامة للجمارك، أمس (الإثنين)، من إحباط تهريب أكثر من 15 مليون حبة كبتاجون، في ميناء جدة الإسلامي.

وعثر على الحبوب مخبأة داخل إرسالية “عنب” وردت إلى المملكة من العاصمة اللبنانية بيروت.

واستطاعت الجمارك -بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- من ضبط مستقبلي الشحنة.

وكانت الجمارك، قد تمكنت منذ أيام، من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2 مليون حبة، عثر عليها مخبأة ضمن إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

Source akhbaar24.argaam

