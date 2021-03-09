رجل أقسم على زوجته ألا يعيدها حتى إذا رجع المطر للسماء ثم ردها.. ماذا يفعل؟ “المنيع” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، ما الذي يجب على الرجل فعله إذا طلق زوجته وأقسم على ألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء، ثم ردها.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أن الرجل في هذه الحالة له أن يُعيد زوجته بعقد جديد إذا انتهت عدتها، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى فلا يجوز له ذلك إلا بعد زواجها من رجل آخر.

وشدد على ضرورة أن يؤدي الرجل كفارة اليمين بعد إعادة زوجته، بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

Source akhbaar24.argaam

