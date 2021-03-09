شاهد.. شخص ينجو بأعجوبة من صعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي في الخرج

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نجا شخص من صعق كهربائي خلال محاولته لسرقة كابل كهربائي من أحد الأبنية السكنية في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

ورصد فيديو تم تصويره من كاميرا مراقبة، نزول أحد الأشخاص من سيارة بجوار مبنى سكني، محاولًا سرقة الكابل الكهربائي الخاص بالمبنى، ليتسبب في شرارة كهربائية كادت أن تقضي عليه، وينجو منها بأعجوبة.

وأبان الفيديو، تراجع الشخص مسرعًا عقب حدوث الشرارة الكهربائية، ليستقل سيارته ويلوذ بالفرار.

Source akhbaar24.argaam

