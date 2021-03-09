الوزير بنتن: مبادرات «الحج والعمرة» تجسد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حرصاً منه على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا «Covid-19» على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح بهذه المناسبة، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدًا لحرص القيادة على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن.