بينها 100 من ظباء الريم.. إطلاق 143 كائنًا فطريًا في البرية

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الكائنات الفطرية بالتعاون والتنسيق مع محمية الملك سلمان الملكية «حرة الحرة» شملت 100 من ظباء الريم.

كما أطلق المركز مجموعة من الكائنات الفطرية في منطقة الحجر بمحافظة العلا شملت 25 ظبي ريم و10 وعول و8 من المها العربي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

من جانبه، قال الدكتور محمدعلي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن عملية الإطلاق تأتي استمرارًا للدعم المتواصل الذي يلقاه المركز من القيادة الرشيدة واستعادة الازدهار والتوازن البيئي للبيئات الطبيعية في المملكة، وتوطيد دعائم الشراكة المجتمعية, بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة.

وأشار إلى النجاحات التي حققها المركز في البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات التي لمسها الجميع من خلال مشاهدات الظباء في عدد من المتنزهات والمحميات الملكية، وكذلك الولادات التي اعلنت خلال الاسبوعيين الماضيين في المنتزهات الوطنية التي اطلقت بها الظباء ضمن مراحل البرنامج.