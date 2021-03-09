لحظات مؤثرة بعد استعادة مواطنة بصرها.. وأم مروان تكشف مفاجأة وزير الصحة

بعد خمسة أعوام من فقدها حاسة البصر، عادت أم مروان «نوف الرشيدي» للإبصار من جديد، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالاتصال بها بعد إجراء العملية وتهنئتها على نجاحها كما بارك لها زواج ابنها.

وقالت نوف لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إنها لم تكن ترى شيئًا، وكان أولادها يحضرونها لمستشفى الملك خالد للعيون، لكنها الآن تأتي بمفردها من المدينة المنروة لمراجعة المستشفى.

وأضافت أن سبب فقد البصر كان استخدامها منظفات تسليك البلاعات والتي انفجرت في وجهها وظلت بعدها لمدة خمسة أيام في العناية المركزة، ثم شهرًا في مستشفى أحد بالمدينة قبل قدومها لتخصصي الملك خالد للعيون.

وتابعت أن أول من رأته كان الطبيب المعالج، وأن ابنها مشاري لم يصدق في البداية أنها استعادت البصر بعد الجراحة، فطلب منها أن تسير بالمستشفى حتى يتثبت من كلامها.

وعبرت أم مروان عن سعادتها بمكالمة وزير الصحة عقب استعادتها للبر، متمنية أن تراه لتشكره بنفسها. مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن ترى ابنتها بفستان الفرح وقد حدث ذلك، كما زوجت ابنها، وشاهدت حفيدها.

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