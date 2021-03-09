الربيعان: 4 أسباب وراء تميّز نبات ربيع العام الحالي رغم قلة الأمطار

فسّر المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، سبب كون الربيع هذا العام مزدهرًا، رغم قلة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء.

وقال الربيعان –عبر تويتر- أن الكثير يتساءل: لماذا نبات الربيع مميز هذا العام مع العلم أن الأمطار ليست غزيرة. موضحًا أن السبب يرجع إلى أمور عدة، أولها أن طابع المطر هذا العام «ديمي» يعني تتبلغ الأرض منه.

والسبب الثاني هو أن شتاء هذا العام دافي، مما ساعد على ازدهار العشب، والسبب الثالث هو انتظام سقوط المطر، والسبب الرابع هو كثرة الرطوبة السطحية.

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