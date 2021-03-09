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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وليا عهد السعودية والبحرين يبحثان تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في الرياض مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عددا من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.