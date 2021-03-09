شاهد.. وليا عهد السعودية والبحرين يبحثان تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في الرياض مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عددا من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

