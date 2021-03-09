طيران ناس يضيف مدينة العلا إلى وجهاته الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إضافة مدينة العلا التاريخية إلى شبكة وجهاته الداخلية، من خلال تسيير رحلتين أسبوعيًا “الأربعاء والسبت” بين الرياض والعلا، وذلك ابتداءَ من 17 مارس 2021م.

استراتيجية توسعية

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا إلى أن “إضافة مدينة العلا إلى شبكة وجهات طيران ناس الداخلية امتداداً لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية في مدن ومناطق المملكة ، لاسيما ذات الأثر السياحي والاقتصادي الهام؛مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين ولزوّار المملكة بشكلٍ خاص، وبخدماتٍ متميزة وأسعارٍ تنافسية”.

معالم تاريخية

وأضاف “يأتي تشغيل طيران ناس رحلاته الجديدة إلى مدينة العلا التاريخية لما تتميز به من معالم تاريخية ومواقع أثرية، ومن منطلق دورنا الوطني في طيران ناس الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للسياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحية،وذلك بعد موافقة الهيئة الطيران المدني السعودي، على انضمام مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا إلى قائمة مطارات المملكة الدولية.

قائمة اليونسكو

يشار إلى أن مدينة العلا مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعد أكبر متحف حي في العالم، ويمكن للمسافرين على متن طيران ناس، حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس وذلك عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.



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