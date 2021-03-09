إعادة التمويل العقاري تطرح أكبر صكوك مدعومة بضمان حكومي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، عن طرح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، أكبر صكوك مدعومة بضمان حكومي؛ للتوسع في التمويل العقاري.

برنامج الصكوك المحلية

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السيادي، في تغريده عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن إتمام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية السعودية.

استدامة قطاع التمويل

ولفت صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن قيمة الإصدار بلغت 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، لتكون محفزة لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من رؤية السعودية 2030م.

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