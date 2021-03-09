فنون أبها تنظم أمسية وهج الأثير مع الزيد وبخش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها يوم غد الأربعاء، أمسية ” وهج الأثير.. تجارب وذكريات ” يتحدث فيها الإذاعي سلامة الزيد والإذاعية نوال بخش، حيث سيتحدثان عن تجربتهما في العمل الإذاعي منذ عقود طويلة وإبراز محطاتهم العملية التي أصبحت نموذجاً وطنياً في العمل الإعلامي، وتحاورهما الإعلامية نورة مروعي.

ضيوف الأمسية الثقافية

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن سيرة ضيوف الأمسية حافلة بعدد من المنعطفات التاريخية التي شهدتها المملكة عبر الأثير من خلال إذاعة الرياض و إذاعة جدة واللتان كانتا مصدر وحيد للمتعة الأثيرية وما زالت لها ذات التأثير والحضور المميز.

نقل الأمسية بالاتصال المرئي

وأشار السروي إلى أن الأمسية ستنقل عبر الاتصال المرئي ليلتقي الجمهور بشكل مباشر مع الضيوف فيما سيتم نقلها عبر قناة الجمعية على اليوتيوب .



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