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تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

متابعات الخليج 365 - الرياض


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انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 203.51 ريال (54.27 دولار)، مقابل 204.84 ريال (54.62 دولار) بتعاملات الأمس.

سعر عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.08 ريال (47.49 دولار)، مقابل 179.42 ريال (47.80 دولار) أمس.

الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 152.64 ريال (40.70 دولار)، مقابل 153.63 ريال (40.02 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.72 ريال (31.66 دولار)، مقابل 119.49 ريال (31.86 دولار) أمس الاثنين.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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