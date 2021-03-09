الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 203.51 ريال (54.27 دولار)، مقابل 204.84 ريال (54.62 دولار) بتعاملات الأمس.

سعر عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.08 ريال (47.49 دولار)، مقابل 179.42 ريال (47.80 دولار) أمس.

الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 152.64 ريال (40.70 دولار)، مقابل 153.63 ريال (40.02 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.72 ريال (31.66 دولار)، مقابل 119.49 ريال (31.86 دولار) أمس الاثنين.



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