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النفط يرتفع مجدداً وبرنت يسجل 68.52 دولار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

النفط يرتفع مجدداً وبرنت يسجل 68.52 دولار

متابعات الخليج 365 - الرياض


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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حملات التطعيم بلقاح وتفاؤل بقرب انتهاء الجائحة.

سعر خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الاثنين.

عقود خام نايمكس

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

وصرح رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى “أكسي” Axi بأن الأساسيات لا تزال داعمة لأسعار النفط، بشكل خاص مع سيطرة الكاملة على سياسة نفطية صارمة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الخفض الطوعي

وقررت السعودية في الأسبوع الماضي مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج خلال أبريل، بعدما كان مقررًا استمراره حتى نهاية مارس فقط.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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