النفط يرتفع مجدداً وبرنت يسجل 68.52 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا وتفاؤل بقرب انتهاء الجائحة.

سعر خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الاثنين.

عقود خام نايمكس

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

وصرح رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى “أكسي” Axi بأن الأساسيات لا تزال داعمة لأسعار النفط، بشكل خاص مع سيطرة السعودية الكاملة على سياسة نفطية صارمة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الخفض الطوعي

وقررت السعودية في الأسبوع الماضي مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج خلال أبريل، بعدما كان مقررًا استمراره حتى نهاية مارس فقط.

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