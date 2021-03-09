«التقاعد»: شرطان للعدول عن طلب ضم خدمة في تبادل المنافع

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، شروط طلب العدول عن ضم خدمة في نظام تبادل المنافع.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر الموقع الإلكتروني أن اللائحة التنفيذية للنظام كفلت للمشترك حق العدول عن طلبه بضم خدماته حتى لو صدرت الموافقة من قبل الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية.

ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا تقدم بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت شروط طلب ضم خدمة كما يلي:

1-أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الاول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً.

ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

2-ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم، «فيما عدا المشتركين الذين على رأس العمل الخاضع للنظام الاخير في تاريخ 1437/9/24هـ».

3-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

4-ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.

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