الأميرة ريما بنت بندر: سلسلة الإصلاحات القانونية بالمملكة تجسد رؤية القيادة بدعم المرأة

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة شهدت تحت ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تم تبنيها كجزء من رؤية المملكة 2030، لتجسد التزام المملكة بكسر الحواجز المؤسسية التي تحول دون نجاح المرأة ومشاركتها كعنصر فاعل في مجتمعها.

وشددت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على أن المملكة العربية السعودية ظلت ملتزمة بدعم المرأة والنهوض بها بطريقة تضمن للجميع أن يساهموا على قدم المساواة في تنمية المجتمع.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: إن تأثير جائحة كورونا كان أكبر على النساء، حيث إنهن عانين من عواقبه الاقتصادية والاجتماعية بنسبة أكبر من الرجال وهو ما يحتم الإشادة بدور المرأة في كل مكان حول العالم، وبالإنجازات التي حققتها العام الماضي.