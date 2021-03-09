«حساب المواطن»: غدًا.. إيداع دفعة مارس في حسابات المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه سيتم غدًا الأربعاء «10 مارس 2021م» إيداع دعم الدفعة الـ40 من البرنامج في حسابات المستفيدين.

وكان البرنامج أعلن في الأول من مارس الجاري –عبر تويتر- صدور نتائج الأهلية للدورة الـ40 «شهر مارس 2021»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

يُذكر انه يتم إيداع مبالغ الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادى، أو يوم قبله أو بعده، حال توافق ذلك اليوم مع إجازة رسمية.

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«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج دفعة شهر مارس