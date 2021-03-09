10 حقوق للمرأة في العمل

كشفت الهيئة العامة لحقوق الإنسان عن 10 حقوق للمرأة يجب توفيرها لها في العمل، بينها عدم التمييز ضدها في الأجر أو ساعات العمل.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعًا توعويًا، أشارت فيه إلى تلك الحقوق، وهي عدم التمييز ضدها بشروط التوظيف او ظروف العمل و مميزاته، وألا تتم المفاضلة بين المتقدمين علي أساس الجنس.

وأشارت «حقوق الإنسان»، إلى أن من بين حقوق المرأة –كذلك- في العمل، منحها إجازة وضع أو فترات راحة للإرضاع، وألا يتم تكليفها بأعمال شاقة أو خطرة لا تتفق مع طبيعتها الخاصة، وتخصيص مكان لائق لأداء الصلاة و الاستراحة و توفير دورات مياه خاصة.

وأكدت ضرورة توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة عملهن، وتوفير خدمة ضيافة الأطفال لها، وألا تشغيلها بعد الساعة الحادية عشرة ليلًا في الأنشطة غير المستثناة، وتوفير الخصوصية لها والاستقلالية.

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