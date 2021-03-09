«الصحة»: لقاح كورنا لا يمثل خطرًا على المرضعات

جددت وزارة الصحة التذكير بأن لقاح فيروس كورونا لا يمثل خطرًا على المرضعات اللاتي ليس لديهن مانع من أخذ التطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبرتويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا يعتقد أن اللقاح يشكّل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

وقالت المواطنة في استفسارها، هل يمكن للمرضعة أخذ اللقاح؟، علمًا بأني مرضعة ومريضة سكر وراثي؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن تلقي لقاح «فايزر» من عمر 16 سنة فأكثر، ولقاح «أسترازينيكا» من عمر 18 سنة فأكثر.

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