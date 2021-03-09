«الجهني» ينصح بعدم التنزه نهاية الأسبوع: موجة غبارية تؤثر على مناطق عدة

توقع الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، موجة غبارية ربيعية نهاية هذا الأسبوع، ناصحة بعدم التنزه.

وقال الجهني –عبر تويتر- إنه متوقع موجة غبارية ربيعية واسعة، تؤثر على معظم مناطق الشمال، وحائل و الشرقية، وكذلك الرياض.

وأشار الجهني إلى أن الموجة الغبارية متوقعة نهاية الأسبوع الحالي، خاصة يوم الجمعة القادم، قائلًا «لا ينصح بالتنزه في مثل هذه الأجواء».

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

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