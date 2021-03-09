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باحث بجامعة الطائف يحقق المركز الأول بالمؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تقديمه بحثًا عن الصلابة العقلية في المجال الرياضي..

تمكَّن الأستاذ المساعد بقسم علوم بجامعة الطائف الباحث الدكتور تركي الزهراني من حصد جائزة المركز الأول في المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي، وذلك من خلال تقديم بحثه الخاص بعنوان الصلابة العقلية في المجال الرياضي ضمن أفضل البحوث المقدمة.

وتعدّ الصلابة العقلية من الخصائص النفسية الحديثة في مجال علم النفس الرياضي، والتي تلعب دورًا هامًا في تكيف الرياضيين مع الضغوط النفسية التي قد يتعرَّض لها اللاعب أثناء المنافسات .

وبدوره شكر الزهراني القائمين على المؤتمر على تنظيم هذا المؤتمر الرائع الذي ضمَّ أكثر من 400 باحث ومشارك .

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