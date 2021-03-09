السعودية تعفي منشآت الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، موافقته على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.



وتمثلت المبادرات فيما يلي :

-إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

-إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر.

-تجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.

-تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة (6) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

-تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة).

-تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة (3) أشهر وتقسيطها على مدى (4) أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.