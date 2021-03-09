شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 مركبة محملة بالحطب المحلي المعروض للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والحدود الشمالية)، (17) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (16) مواطناً، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (17) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.