المسند يتوقع تقلبات جوية مع بداية فصل الربيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم حالة من التقلبات الجوية بالتزامن مع بداية فصل الربيع ومرور منخفض جوي متوسط عميق في المنطقة.

منخفض جوي متوسط

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “عندما تسمع أن منخفضاً (L) جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها #السعودية والتي نصيبها ـ عادة ـ لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام والله أعلم”.

موجة من الغبار

وأضاف “حالنا في المنطقة مع المنخفضات (L) الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد)، كحال من يُخيم قرب جادة (مسحيّة)، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر على المخيم لفترة من الوقت .. ولله في خلقه شؤون”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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