شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يزور مراكز لقاحات الباحة ويطالب بجودة الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يلتقي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وزير الصحة‬⁩ الدكتور توفيق الربيعة عبر اتصال مرئي، وبدأ الربيعة، صباح اليوم (الثلاثاء)، جولة تفقدية لمرافق صحية عدة انطلاقاً من مركز اللقاح الرئيسي في قاعة الحسام، واستمع الربيعة لتفاصيل عن مشاريع مركز طب الأسنان والبرج الطبي ومستشفى المخواة من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الباحة فهد المجماج.

وأكد الربيعة اعتماد جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، مثمناً الدور الفاعل لفريق العمل في صحة الباحة، ومتطلعاً للمزيد من رضا المستفيدين من الخدمات الصحية.