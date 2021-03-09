شركة الكثيري توصي بزيادة رأس المال إلى 113 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الكثيري القابضة عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم 1 لكل 4 أسهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

وأوضحت الشركة أن نسبة الزيادة في رأس المال 25 % لتكون قبل الزيادة 90,417,600 ريال وبعد الزيادة 113,022,000 ريال حيث سيرتفع عدد الأسهم من 9,041,760 سهماً إلى 11,302,200 سهماً.

حساب الأرباح المتبقية

وبينت أن الزيادة عن طريق رسملة 22,604,400 ريال من حساب الأرباح المتبقية وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 23.29 نقطة ليقفل عند مستوى 9374.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم آي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي آي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.

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