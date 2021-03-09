سابتكو تقرر تعيين مساعد الداود نائباً لرئيس مجلس الإدارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره بتعيين مساعد الداود (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 08 / 03 / 2021 لدورة المجلس التي تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2021.

الداود بدلاً من العقيل

وتم تعيين مساعد الداود، بدلاً عن عبدالله العقيل (عضو غير تنفيذي) والذي انتهت دورته بالمجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مساعد الداود حاصل على البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود وقد انضم لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 كعضو مستقل.

دعم السيولة النقدية

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.



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