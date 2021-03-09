شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض طائرة"مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأدان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، جميع هذه المحاولات الارهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وأكد أن قوات التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.