شكرا لمتابعة خبر عن المسند: منخفض جوي سيؤثر سلبا على أجواء المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الثلاثاء، عن مرور منخفض جوي عميق بالمنطقة نهاية فصل الشتاء.

وقال المسند: " عندما تسمع أن منخفضاً L جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها السعودية ".

وأوضح المسند أن نصيب المملكة لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام.