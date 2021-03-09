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المسند: منخفض جوي سيؤثر سلبا على أجواء المنطقة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الثلاثاء، عن مرور منخفض جوي عميق بالمنطقة نهاية فصل الشتاء.

وقال المسند: " عندما تسمع أن منخفضاً L جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها ".

وأوضح المسند أن نصيب المملكة لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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