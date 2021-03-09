شكرا لمتابعة خبر عن المسند: منخفض جوي سيؤثر سلبا على أجواء المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الثلاثاء، عن مرور منخفض جوي عميق بالمنطقة نهاية فصل الشتاء.
وقال المسند: " عندما تسمع أن منخفضاً L جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها السعودية ".
وأوضح المسند أن نصيب المملكة لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام.