شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطنة فقدت بصرها بسبب منظف حبيبات الفلاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت المواطنة " نوف الرشيدي " معاناتها بعدما فقدت بصرها لمدة خمس سنوات، خلال تنظيفها لدورة المياه في منزلها.

وأوضحت الرشيدي أنها فقدت البصر بسبب استخدامها لمنظف حبيبات الفلاش، قائلة: " بعد سكب الماء الحار أدى لتفاعل كيميائي أحدث شبه انفجار أصابني في منطقة الوجه ".

وتمكن الأطباء في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تحقيق حلم الرشيدي بإعادة بصرها، حيث نجحت في عملية زرع قرنية جديدة لتنتهي معاناة الخمس سنوات .