شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يحدد طريقة تغيير الحساب البنكي لتلقي الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال حساب المواطن أنه بالإمكان تغيير الحساب البنكي بشرط أن يكون باسم المتقدم بالطلب، وسيتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

وأوضح البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه سوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.