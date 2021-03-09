شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من أبشر بشأن طريقة تصحيح حالة السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر طريقة تصحيح حالة السفر " داخل المملكة، خارج المملكة " في المنصة.

وقالت المنصة أنه لايمكن تصحيح حالة السفر من خلال المنصة، ويتم التصحيح من خلال زيارة المديرية العامة للجوازات (إدارة شؤون المنافذ)، مع إحضار جواز السفر.

ومن ناحية أخرى، أكدت المنصة أن فتح حساب لفرد الأسرة في منصة أبشر لايخرجه من كفالة رب الأسرة.

جاء ذلك ردا على استفسارات تلقتها منصة أبشر من متابعيها عبر حسابها الرسمي في تويتر حول هذا الشأن