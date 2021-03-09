شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة دون طيار من نوع " صماد " أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، لطائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم.

وبين مقطع فيديو عملية تدمير طائرة دون طيار من نوع "صماد" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المديين والأعيان المدنية في المملكة.

كانت وسائل الدفاع الجوي قد تصدت لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين في المملكة.