شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من الصحة للأشخاص الذين أخذوا لقاح كورونا خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة، رسالة عاجلة للأشخاص الذين أخذوا لقاح كورونا خارج المملكة.

وأضافت وزارة الصحة:" نطالب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا خارج المملكة، بسرعة تحديث حالتهم من خلال الاتصال على الرقم 937، وذلك لضمان سلامتهم".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي،أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.