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شاهد.. رباب المعبي تكشف سر طلبها الحصول على رخصة مأذونة أنكحة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المحامية رباب المعبي، عن سبب تقدمها بطلب للحصول على رخصة مأذونة أنكحة.

وقالت رباب المعبي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":" والدي يعمل مأذون شرعي ومعروف في وسط جدة"، مصبفة:"هذه المهنة ترعرعت فيها عشتها ومارستها كابنة هذا الشخص".

 

وأوضحت رباب المعبي:" عندما قال الشيخ عبدالله المنيعي، قال إنه لا مانع فتقدمت بطلب للحصول على الرخصة، إلى جانب أنني محكم تجاري كأول سيدة سعودية تنضم للمركز السعودي للتحكيم التجاري".

 

وتابعت:"المأذونية لا تعتبر  إلا توثيق وتقدمت بطلبي للحصول على رخصة مأذونة أنكحة"، مضيفة:"أتمنى أن ينال القبول لممارسة المهنة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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