شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رباب المعبي تكشف سر طلبها الحصول على رخصة مأذونة أنكحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المحامية رباب المعبي، عن سبب تقدمها بطلب للحصول على رخصة مأذونة أنكحة.

وقالت رباب المعبي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":" والدي يعمل مأذون شرعي ومعروف في وسط جدة"، مصبفة:"هذه المهنة ترعرعت فيها عشتها ومارستها كابنة هذا الشخص".

وأوضحت رباب المعبي:" عندما قال الشيخ عبدالله المنيعي، قال إنه لا مانع فتقدمت بطلب للحصول على الرخصة، إلى جانب أنني محكم تجاري كأول سيدة سعودية تنضم للمركز السعودي للتحكيم التجاري".

وتابعت:"المأذونية لا تعتبر إلا توثيق وتقدمت بطلبي للحصول على رخصة مأذونة أنكحة"، مضيفة:"أتمنى أن ينال القبول لممارسة المهنة".