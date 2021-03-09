شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية تضبط 1155 مخالفة وتغلق 275 منشأة متجاوزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالوقوف على تطبيق القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ، والتي بموجبها أُوقف تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وسيرت الوزارة فرق ميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المحال المخالفة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها، قامت أمس، بتكثيف أعمال الرقابة، ونفذت (23298) جولة تفتيشية على المطاعم والأسواق ومحال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي، فيما رُصدت (1155) مخالفة للبرتوكولات الصحية المحدّثة والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وإغلاق (275) منشأة مخالفة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضحت أن حملات التوعوية ستتواصل عبر كافة القنوات المتاحة، للتعريف بأهمية البرتوكولات المحدثة لإعادة فتح وضبط بعض الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وضرورة تطبيقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومنع انتشار الفيروس.

وعبرّت الوزارة عن ثقتها بدور القطاع الخاص في الالتزام بتنفيذ البروتوكولات، كونهم خط الدفاع الأول، منوهة أنه بفضل الله ثم بتعاون المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت عاد العمل في عدد من الأنشطة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.