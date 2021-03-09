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سر اجتماع " آل الشيخ " مع خالد البلطان وابنه "الوليد"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، الإثنين، عن إنشاء أكاديمية للترفيه، مع برامج مخصصة.

 

وقال تركي آل الشيخ:" اجتمعت اليوم مع الأخ عجلان العجلان، ووقعنا مذكرة تعاون بين هيئة الترفيه ومجلس الغرف ، لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة".

وأضاف:" اجتمعت اليوم بالسيدة مارتينا سترونج القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقشنا في الفرص الترفيهية المتاحة للشركات الأمريكية في السعودية".

وأوضح:"اجتمعت اليوم بإخواني وأخواتي الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والمستثمرين، وناقشنا الفرص المتاحة في القطاع، والتعاون المشترك مع هيئة الترفيه".

 

وتابع:"حضر مع ملاك الشركات في اجتماعات اليوم أخي خالد البلطان وإبنه الوليد، وبما أنه موقوف ومتصدر، فأنا ما تكلمت معاه".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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