شكرا لمتابعة خبر عن سر اجتماع " آل الشيخ " مع خالد البلطان وابنه "الوليد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، الإثنين، عن إنشاء أكاديمية للترفيه، مع برامج مخصصة.
وقال تركي آل الشيخ:" اجتمعت اليوم مع الأخ عجلان العجلان، ووقعنا مذكرة تعاون بين هيئة الترفيه ومجلس الغرف السعودية، لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة".
وأضاف:" اجتمعت اليوم بالسيدة مارتينا سترونج القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقشنا في الفرص الترفيهية المتاحة للشركات الأمريكية في السعودية".
وأوضح:"اجتمعت اليوم بإخواني وأخواتي الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والمستثمرين، وناقشنا الفرص المتاحة في القطاع، والتعاون المشترك مع هيئة الترفيه".
وتابع:"حضر مع ملاك الشركات في اجتماعات اليوم أخي خالد البلطان وإبنه الوليد، وبما أنه موقوف ومتصدر، فأنا ما تكلمت معاه".