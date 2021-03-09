شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل ملك الأردن أثناء وصوله الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، قبل قليل، للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في زيارة مفاجئة للمملكة.

وجاء سمو ‎ولي العهد في مقدمة مستقبلي جلالة ملك ‎الأردن لدى وصوله ‎الرياض.

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ويرافق العاهل الأردني في زيارته للسعودية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تتمتع العلاقات الأردنية السعودية بتفاهم عال حول مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما يظهر في تأكيد الأردن المستمر على تأييده ودعمه لكل إجراءات السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.