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بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل ملك الأردن أثناء وصوله الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، استقبال ولي العهد الأمير -حفظه الله-، قبل قليل، للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في زيارة مفاجئة للمملكة.

 

وجاء سمو ‎ولي العهد في مقدمة مستقبلي جلالة ملك ‎الأردن لدى وصوله ‎الرياض.

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ويرافق العاهل الأردني في زيارته للسعودية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تتمتع العلاقات الأردنية بتفاهم عال حول مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما يظهر في تأكيد الأردن المستمر على تأييده ودعمه لكل إجراءات السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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