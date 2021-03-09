مسؤولو عسير: رؤية 2030 عززت مكانة المرأة وجعلتها ركيزة أساسية في البناء والتنمية

أكد عدد من المسؤولين بمنطقة عسير أن المرأة السعودية خطت خطوات تاريخية مشرّفة في مختلف الميادين بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة وولاة الأمر منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاخر المتوج برؤية 2030.

وأشار رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي إلى أن رؤية المملكة 2030 ، عززت من مكانة المرأة وجعلتها إحدى الركائز الأساسية في عملية البناء والتنمية، وشريكًا أساسيًا في مستقبل النهوض بالوطن, التي تعد مشروعًا طموحًا للمرأة لتنوع المكاسب التي حصلت عليها، ما يعكس صورة أكثر إشراقًا وتطورًا وازدهارًا من خلال إتاحة فرص العمل والتمكين والريادة في المجالات القيادية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021: "إن الدعم الذي حظيت به المرأة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- مكنها من المشاركة في تنمية مجتمعها، واقتصاد بلدها، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقتها، وتمكينها. متوقعًا أن تشهد المملكة مزيدًا من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب، حيث تشكل المرأة السعودية رافدًا مهمًا من روافد نجاح الرؤية".

من جهة أخرى قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: "إن الأمانة عززت وجود ومشاركة المرأة في التنمية الشاملة من خلال مساندتها وتمكينها من العمل في مختلف القطاعات البلدية".

وأوضح أن الأمانة تضم العديد من الأقسام والمناصب القيادية التي تولتها المرأة ومنها: منصب أول مديرة للقسم النسائي، ومديرة قسم التدريب، ومديرة التسويق، ومديرة قسم الأرشيف، والتحصيل ومديرة مركز رجال الأعمال، وموظفات في أقسام العلاقات العامة والشؤون القانونية والإعلام، وتقنية المعلومات، وقطاع الاستثمار.

وأكد على الدور الكبير الذي تسهم فيه المرأة بالأمانة من خلال القسم النسائي الذي يقوم بمتابعة وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تقرها الوزارة مع الاهتمام بنشر الوعي الصحي والبيئي، كما أن إضافة هذا القسم أعطى إمكانية إصدار الرخص للسيدات، حيث يعد أول قسم نسائي يقوم بهذه المهمة على مستوى أمانات المملكة إلكترونيا، مبيناً أن دور القسم النسائي لا يتوقف عند الأعمال الرقابية وإنما يقوم بالعديد من الخدمات المجتمعية المساندة للمجتمع عبر العديد من المبادرات الإنسانية.

من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي بإستراتيجية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتمكين المرأة السعودية؛ لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية، وركناً أساسياً في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي يقودها بكفاءة رائد النهضة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وأشار إلى تقدم المرأة السعودية بخطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وضمان مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار، بفضل ما أولته الحكومة الرشيدة من رعاية ودعم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، لافتاً الانتباه إلى أن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة من حيث تعليمها وتمكينها ودعمها، وإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات المختلفة، لتكون عنصراً فعّالاً في جميع القطاعات.

وأشار إلى التحولات التي حدثت منذ أكثر من أربعة أعوام تقريباً فيما يتعلق بمهن النساء وعملهن في ميادين الحياة العامة، إذ تخطى أمر التمكين اشتغال المرأة في القطاع المدني إلى القطاع العسكري، التي نجحت فيه المملكة باقتحامها العمل السياسي، حيث إنها حصلت على مكاسب وحقوق سياسية غير مسبوقة، فدخلت المجال الدبلوماسي بوزارة الخارجية ونجاحها في الوصول إلى مناصب قيادية دبلوماسية.

بدوره أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أن برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولّى راية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال عدة مبادرات نوعية أسهمت في تقدم المملكة في مؤشر نسبة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5 % من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من عام 2020م متجاوزة مستهدف عام 2020م الذي تبلغ نسبته 24 %.

وأكد آل عقران أن من أبرز مؤشرات برنامج التحول الوطني المتعلقة بتمكين المرأة تتمثل في مؤشر حصة المرأة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة إذ بلغت في الربع الثالث من عام 2020م 31.3 % مقارنة بعام 2017م التي بلغت 21.2 %، وفي مؤشر نسبة البطالة بين الإناث بلغت في الربع الثالث لعام 2020م (30.2 %) مقارنة بـ31.7 % في الربع الأول لعام 2019م، وفي مؤشر المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات بلغت النسبة في النصف الأول للعام الماضي 31.4 % مقارنة بـ17 % في عام 2017م.

وأشار إلى أن عدد سيدات الأعمال بمنطقة عسير يبلغ أكثر من 14 ألف سيدة أعمال, ويوجد بالغرفة لجنة لسيدات الأعمال وعدد أعضائها 13 سيدة أعمال, كما يوجد أكثر من 18 سيدة أعضاء في لجان مختلفة وهي لجنة ريادة الأعمال واللجنة التجارية ولجنة المقاولات واللجنة العقارية ولجنة الإعلام الرقمي و لجنة المعارض والمؤتمرات ولجنة الاتصال وتقنية المعلومات و لجنة المسؤولية الاجتماعية واللجنة السياحية ولجنة التعليم والتدريب, كما يبلغ عدد رائدات الأعمال أكثر من 200 رائدة أعمال, كما قامت الغرفة بدعم 42 رائدة أعمال بالتعاون مع الجهات التمويلية.