اخبار السعوديه

حمدوك يزور السعودية الثلاثاء.. مباحثات ثنائية ولقاء ولي العهد

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يزور الثلاثاء.. مباحثات ثنائية ولقاء ولي العهد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حمدوك يزور السعودية الثلاثاء.. مباحثات ثنائية ولقاء ولي العهد

الثلاثاء 9 مارس 2021

يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية يناقش خلالها سبل تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة.

 

وأصدر مجلس الوزراء السوداني، بيانا جاء فيه، إن عددا من الوزراء بينهم، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومدير المخابرات العامة الفريق جمال عبدالمجيد، سيرافقون حمدوك إلى السعودية.

 

وتابع البيان، أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، وعدد من المسؤولين السعوديين. 

 

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبُل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

 

وتعتبر زيارة حمدوك هي الثانية التي يجريها رئيس الوزراء السوداني إلى السعودية منذ توليه منصبه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا