السعودية اليوم / عميدة كليات البنات بطبرجل: المرأة السعودية حظيت باهتمام القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030



سكاكا 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أكدت عميدة كليات البنات بمحافظة طبرجل بجامعة الجوف الدكتورة مريم العنزي أن المرأة

وبينت أن المرأة السعودية أثبتت نفسها وقدراتها بعلمها ومعرفتها في شتى المجالات العلمية والعملية، وقد حان الوقت لها أن تسهم بكل نجاحاتها السابقة وتبني عليها النجاحات القادمة في خدمة وطنها.

// انتهى //

18:01ت م

0221



سكاكا 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأكدت عميدة كليات البنات بمحافظة طبرجل بجامعة الجوف الدكتورة مريم العنزي أن المرأة السعودية حظيت باهتمام القيادة الرشيدة لتحقيق دورها في رؤية 2030، وأصبحت المرأة ركنًا أساسيًا في المساهمة في بناء بلدها في جميع المجالات.وبينت أن المرأة السعودية أثبتت نفسها وقدراتها بعلمها ومعرفتها في شتى المجالات العلمية والعملية، وقد حان الوقت لها أن تسهم بكل نجاحاتها السابقة وتبني عليها النجاحات القادمة في خدمة وطنها.// انتهى //18:01ت م0221

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